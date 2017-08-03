Погоду Мурманской области определяет циклон

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня по области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +9...+14°, на юге области до +17°.
Сегодня в Мурманске ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный 2-7, в порывах до 9 м/с. Воздух прогреется до +14°.
По сообщению паблика «Погода в Мурманске», самым тёплым этот день был в 1967 году +28,5°, а самым прохладным – в 1948 (+3,8°).