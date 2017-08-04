Рейтинг Медиалогии: Марина Ковтун – девятая в СЗФО

МУРМАНСК/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» представила июльский медиарейтинг действующих глав регионов. Согласно опубликованным данным, первые три строчки занимают главы Калининградской области, Республики Карелия и Петербурга.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в июле опустилась на пять пунктов, заняв девятую строчку среди коллег по СЗФО. Среди глав субъектов России мурманская губернатор – на 70 месте (падение составило 41 пункт). Составители рейтинга поясняют, что низкий медарейтинг может быть связан с тем, что глава региона значительную часть июля находилась в отпуске.
Напомним, в июньском медиарейтинге губернаторов-блогеров «благодаря» «прямой линии» Марина Ковтун оказалось на шестом месте.