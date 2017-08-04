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Главная » НОВОСТИ » Рейтинг Медиалогии: Марина Ковтун – девятая в СЗФО
 
 
 
 
04 Августа 2017 года, 09:20

Рейтинг Медиалогии: Марина Ковтун – девятая в СЗФО


МУРМАНСК/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» представила июльский медиарейтинг действующих глав регионов. Согласно опубликованным данным, первые три строчки занимают главы Калининградской области, Республики Карелия и Петербурга.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун в июле опустилась на пять пунктов, заняв девятую строчку среди коллег по СЗФО. Среди глав субъектов России мурманская губернатор – на 70 месте (падение составило 41 пункт). Составители рейтинга поясняют, что низкий медарейтинг может быть связан с тем, что глава региона значительную часть июля находилась в отпуске.

Напомним, в июньском медиарейтинге губернаторов-блогеров «благодаря» «прямой линии» Марина Ковтун оказалось на шестом месте.

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1.
Марина Ковтун на 29 месте в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ
2.
«Прямая линия» с президентом «подняла» Марину Ковтун на шестое место медиарейтинга
3.
Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с кончиной Сергея Гнилицкого
4.
Мурманская область вошла в ТОП-10 регионов в сфере ЖКХ
5.
Губернатор Марина Ковтун выразила соболезнования в связи с гибелью шахтеров
 
 
 
 
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