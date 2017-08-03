В квартире на улице Достоевского обнаружена граната

МУРМАНСК/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – В спальном районе Мурманска, в одной из квартир на улице Достоевского обнаружена граната.
«На место происшествия по «Угрозе взрыва» выехали спецслужбы. Решается вопрос об эвакуации», – сообщили «Би-порту» дежурные подразделения.
«Как выяснилось, гранату жители квартиры нашли в лесу в районе Западной Лице и привезли её в дом. Однако, на всякий случай решили вызвать полицию, которая определила, что это действительно боеприпас времён войны. Сейчас ведётся эвакуация дома. Специалисты-взрывотехники должны определить состояние боеприпаса и возможность её транспортировки для уничтожения», – сообщила «Би-порту» руководитель пресс-службы мурманской полиции Марина Шихова.
Информация уточняется и дополняется.