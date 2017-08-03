Осенний сезон охоты откроется 19 августа

04 Августа 2017 года, 11:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Осенний сезон охоты на боровую (глухари, тетерев, куропатки и др.) и водоплавающую (гуси, утки и др.) дичь откроется 19 августа.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов будет осуществляться с 7 августа в пунктах выдачи разрешений согласно графику. Для получения разрешения нужно представить заявление, охотничий билет, документы, подтверждающие уплату государственной пошлины (650 рублей) за выдачу разрешения и документы, подтверждающие уплату сбора за пользование объектами животного мира: глухарь – 100 рублей, тетерев – 20 рублей (представляются по собственной инициативе). Пошлина в размере 650 рублей взимается за выдачу каждого разрешения.

В осеннем сезоне охоты должностное лицо направляет отказ в выдаче разрешения, если заявление подается охотником в несколько мест охоты и при этом в нем указаны охотничьи ресурсы с различными сроками охоты. Например, если охотник хочет охотиться на боровую и водоплавающую дичь в нескольких районах или на всей территории Мурманской области, то им должно быть подано два заявления: отдельно на боровую и водоплавающую дичь.

Если охотник желает осуществлять охоту в одном месте охоты, например, в Кировском районе на боровую и водоплавающую дичь, то для оформления одного разрешения он подает одно заявление. Госпошлина уплачивается один раз.

Если охотник желает осуществлять охоту на всей территории Мурманской области (или в нескольких районах) только на боровую или только на водоплавающую дичь, то для оформления одного разрешения он подает одно заявление с указанием только боровой или только водоплавающей дичи. Госпошлина уплачивается один раз.

Подать заявление и получить готовое разрешение можно через отделения МФЦ (срок оказания услуги – пять рабочих дней): отделения ГОБУ «МФЦ МО» по Ленинскому, Октябрьскому и Первомайскому административным округам и МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в ЗАТО Североморск».

Кроме того, губернатор подписала постановление «Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на территории Мурманской области, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения». В связи с этим Министерство природных ресурсов и экологии информирует о начале выдачи разрешений на добычу бурого медведя согласно установленных квот.