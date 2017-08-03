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Главная » НОВОСТИ » Правительство может заказать дополнительные ледоколы
 
 
 
 
04 Августа 2017 года, 11:34

Правительство может заказать дополнительные ледоколы


РОССИЯ/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Осенью этого года правительство рассмотрит новую редакцию госпрограммы развития Арктики, которую подготовило Министерство экономического развития. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства. В документе предусмотрены мероприятия по разделам «Развитие судостроительной промышленности» и «Строительство атомных ледоколов».

Как сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли, потребность в атомных ледоколах к 2035 году в ведомстве оценивают в восемь единиц. Сейчас в России эксплуатируются четыре таких судна. В ООО «Балтийский завод – Судостроение» уже начато строительство трех универсальных атомных ледоколов проекта 22220. До конца 2017 года завершится разработка технического проекта атомного ледокола «Лидер». К 2035 году с учетом вывода из эксплуатации трех действующих ледоколов, по информации «Росатома», существует потребность еще в двух судах проекта 22220. В перспективе возможно строительство до трех ледоколов «Лидер».

«Объемы финансирования и сроки строительства будут определены после предоставления Минпромторгом необходимых обосновывающих документов и материалов. Окончательные решения правительства по вопросу реализации госпрограммы ожидаются не ранее сентября 2017 года», — пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.

Проект 10510 «Лидер» — перспективный новый тип российских атомных ледоколов. Главные задачи этих судов — обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. В настоящий момент ведется проектирование, примерная стоимость создания одного судна — порядка 70 млрд рублей. Стоимость универсальных ледоколов проекта 22220 оценивается в 47 млрд рублей.

«Потребность в судах для работы на Северном морском пути в основном сформирована российскими нефтегазовыми компаниями. Строительство будет осуществляться преимущественно на производственных мощностях судостроительного комплекса «Звезда», — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Как пояснили в СК «Звезда», перспективным планом предусмотрено строительство 151 судна. Потребность в конкретных судах зависит от изменения технических и иных характеристик инвестиционных проектов, реализуемых в Арктической зоне России. Согласно информации ФГУП «Крыловский государственный научный центр», перспективная грузовая база составляет 77,8 млн тонн в год. Для обеспечения такого грузопотока ориентировочно необходимо 69 судов, в том числе танкеры, танкеры-газовозы, балкеры (специализированное судно для перевозки грузов насыпью), контейнеровозы, ледоколы.

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