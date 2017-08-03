Возле поселка Лейпи высадили 200 деревьев

04 Августа 2017 года, 12:25

КОВДОРСКИЙ РАЙОН/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Около 200 саженцев лиственницы, пихты, маньчжурского ореха и дикой яблони посадили участники Эко-Десанта и молодые специалисты Ковдорского ГОКа недалеко от посёлка Лейпи, сообщает КовдорСКИТ. Так они провели акцию «Спасём лес». В ней приняли участие более 30 горожан.

«Считаю, что она полезна для молодых специалистов, которые сегодня впервые приняли участие, и посадили свое дерево. Лес – это легкие нашего города, поэтому, чем больше зеленых насаждений, тем чище будет воздух вокруг», – сказал Сергей Соколов, участник акции.

Для посадки деревьев место недалеко от поселка Лейпи выбрано не случайно. Несколько лет назад здесь произошел сильный пожар, который нанес серьезный экологический ущерб. Справиться с ним организаторам акции помог Апатитский ботанический сад. Именно оттуда привезены саженцы лиственницы и пихты.

С работой справились за пару часов. Теперь за саженцами будут следить специалисты ковдорского лесничества. Организаторы акции говорят, что такие мероприятия они планируют проводить как можно чаще.