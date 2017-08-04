«Русская Аквакультура» приобрела смолтовый завод в Норвегии

04 Августа 2017 года, 12:52

РОССИЯ/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Российская рыбоводная компания, которая занимается выращиванием атлантического лосося, в том числе и в Мурманской области, приобрела смолтовый завод в Норвегии, сообщает ГТРК Мурман. До этого мальков закупали за рубежом.

Буквально в нескольких километрах от Мурманска расположен рыбообрабатывающий завод ПАО «Русская Аквакультура». Ежедневно живорыбное судно привозит сюда 50 тонн только что выловленной рыбы. По специальной трубе еще живой лосось поступает в разделочный цех. Свежую продукцию укладывают в специальные контейнеры и пересыпают льдом.

«Востребована полностью. Работаем непосредственно под заказы клиентов. Максимально, что удавалось выдавать – до 90 тонн готовой продукции в сутки», – рассказал представитель компании аквакультуры Игорь Пономарев.

Фото: Reuters