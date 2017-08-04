Областная прокуратура внесла представление начальнику ГЖИ за бездействие

04 Августа 2017 года, 13:26

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Мурманской области провела проверку по факту длительного отсутствия горячего водоснабжения в многоквартирном доме №6 по Кольскому проспекту.

В ходе проверки установлено, что жильцы дома с 1 ноября 2016 года по 19 июля 2017 года были лишены горячей воды. В связи с поступлением обращений жителей, по согласованию с прокуратурой области Государственной жилищной инспекцией Мурманской области 10 апреля 2017 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении ТСН «Кирова-49».

Причиной отключения горячей воды явилось отсутствие участка трубопровода из-за демонтажа прибора учета горячей воды, подлежащего поверке или замене, участвующего в схеме расчетов за потребленные коммунальные слуги по горячему водоснабжению и отоплению домом №49 по проспекту Кирова.

Инспекция в адрес ТСН «Кирова-49» 14 апреля 2017 года выдала предписание с требованием принять меры по обеспечению возможности предоставления коммунальной услуги в дом до 5 мая 2017 года. Выявленные нарушения в установленный в предписании срок не устранены. ГЖИ не приняла никаких мер, направленных на устранение нарушений закона.

По результатам проверки прокуратурой Мурманской области в адрес начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области - Главного государственного жилищного инспектора Мурманской области внесено представление. Рассмотрение находится на контроле прокуратуры области.