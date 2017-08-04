В инженерном корпусе Ковдорского ГОКа установили алкорамку

04 Августа 2017 года, 14:00

КОВДОР/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Все работники Ковдорского ГОКа будут проходить проверку на трезвость, сообщает КовдорСКИТ. Такое решение принято руководством комбината.

На Ковдорском ГОКе уже не первый год на проходных установлены алкотестеры. Однако руководство комбината приняло решение, что такие же устройства, проверяющие работников на трезвость, должны стоять и во всех административных зданиях предприятия. В качестве эксперимента в инженерном корпусе на Сухачева, 24 установили специальную алкорамку.

«Человек при проходе на предприятие прикладывает пропуск к турникету и, обязательно, он должен произвести выдох в алкорамку, для того, чтобы турникет либо открылся, либо заблокировал доступ в случае обнаружения паров этанола в выдохе», – объяснил директор по развитию ООО «ИнжинирингКомплектСервис» Михаил Добрыдень.

Скорость прохода персонала при отсутствии паров этанола в выдохе – порядка три секунды на человека. Если эти пары обнаружены, то данное время будет составлять шесть секунд. Замены датчиков не требуется на протяжении всего срока службы, который составляет не менее восьми лет, отметил Добрыдень.

Производитель отечественный, аналогов в России этому прибору на сегодняшний день нет. Алкорамку тестировали ровно две недели. По результатам испытаний оформляется протокол. Рамка передана обратно на завод изготовитель, так как пока её брали на две недели.

Предварительные результаты тестирования положительные, и руководство решило установить их на контрольно-пропускном пункте №2. Таким образом, сократится время проверки работников на трезвость, а результаты тестирования станут более точными. Алкотестеры, которыми комбинат пользуется уже не первый год, установят во всех административно-бытовых зданиях. Они уже работают на руднике «Железный» и в инженерном корпусе. На очереди – управление комбината.