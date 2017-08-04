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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Мончегорск готовится ко Дню города
 
 
 
 
04 Августа 2017 года, 14:21

Мончегорск готовится ко Дню города


МОНЧЕГОРСК/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – В администрации Мончегорска состоялось совещание рабочих групп по проведению Дня рождения города, который пройдет 23 сентября.

Компания «Арт-Шоу Центр» разработала возможный сценарий Дня рождения Мончегорска, который включает в себя фестиваль водной стихии, фестиваль воздушных змеев, фестиваль «Город в движении» и квест (пешеходный, велосипедный и автомобильный, все задания будут связаны с историей Мончегорска). Представитель клуба Кроссфит Валгалла Александр Поленков предложил провести силовое шоу.

Горожан обещают порадовать фестивалем водной стихии, ключевым событием которого станет фестиваль ухи. Конкурс на приготовление этого блюда планируется провести среди мончегорских поваров.

Мончегорцев ждут и другие мероприятия. В этот день состоится праздничный концерт, жителям города будет предложено принять участие в организованном театрализованном шествии по проспекту Металлургов под звуки оркестра Северного флота, а также планируется выставка военной техники Северного Флота.

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