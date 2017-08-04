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Главная » НОВОСТИ » Лето – время летать
 
 
 
 
04 Августа 2017 года, 14:40

Лето – время летать


МУРМАНСК/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Пассажиропоток главной воздушной гавани Заполярья с начала года вырос до 469,2 тысяч. Об этом свидетельствуют данные, имеющиеся в распоряжении агентства. Только в июле аэропорт Мурманска обслужил 90,8 пассажиров.

«По сравнению с первым летним месяцем аэропорт обслужил на десять тысяч человек больше. Количество обслуженных пассажиров увеличилось более чем на 12%», – пояснили агентству в администрации ПАО «Аэропорт Мурманск». Напомним, в первом полугодии пассажиропоток составил 385 тысяч человек, рост отмечен как на внутренних авиалиниях, так и на международных.

В администрации аэропорта напоминают, что ещё до начала действия зимнего расписания из Мурманска будут введены новые рейсы в Москву – авиакомпании «Сибирь» (торговая марка S7 Airlines) и «Ямал» отрыли продажу билетов на собственные рейсы.

Фото: М. Паламарчук

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