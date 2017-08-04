Очистные сооружения производственных стоков локомотивного депо Мурманск реконструируют

04 Августа 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – В 2017 году на территории Октябрьской дороги реализуются мероприятия, снижающие негативное влияние на экологию регионов, расположенных в зоне деятельности Октябрьской магистрали.

За первое полугодие 2017 года эти мероприятия позволили снизить уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 33,5 тонны по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объёмы сбрасываемых загрязнённых сточных вод уменьшены на 5,5 тысяч кубометров. По сравнению с тем же периодом 2016 года на 1,6% увеличено вовлечение во вторичную переработку отходов.

Проводятся также технические мероприятия, среди которых реконструкция очистных сооружений производственных стоков локомотивного депо Мурманск. Общая стоимость уже проделанных работ оценивается более чем в 100 млн рублей.