Благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в День железнодорожника в Мурманске

04 Августа 2017 года, 15:26

МУРМАНСК/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Празднование дня железнодорожника в Мурманске начнется с благотворительного забега «Достигая цели!». Организатором спортивного мероприятия выступают ОАО «РЖД» и благотворительный фонд «Линия жизни».

«Старт и финиш дистанции в 1520 метров отмечены на площади перед Мурманским Домом культуры железнодорожников. Для детей от 6 до 14 лет предусмотрена дистанция в 500 метров, но самые подготовленные юные спортсмены старше 11 лет смогут попробовать свои силы в индивидуальном забеге на те же «взрослые» 1520 метров», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе ОЖД.

Для участия в забеге достаточно зарегистрироваться на сайте, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Все средства от участия в забеге «Достигая цели!» будут перечислены фонду «Линия жизни».

После забега на площади развернется празднование Дня железнодорожника, которое продлится до 16:00. В программе праздника выступления артистов, детские аттракционы и конкурсы и беспроигрышная лотерея.