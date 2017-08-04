Более 6,5 млн рублей направят муниципалитетам на компенсацию родительской платы

04 Августа 2017 года, 15:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство образования Мурманской области перечислило муниципалитетам субвенции на сумму более 6,5 млн рублей на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования.

Субвенции получили Кировск, Мурманск, Полярные Зори, Островной, Кандалакша, Ковдорский, Ловозерский и Печенгский районы. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными Мариной Ковтун.

Средний размер родительской платы устанавливается в целях материальной поддержки родителей (законных представителей) для расчета компенсации родительской платы. С 1 января 2017 года он составляет 2 216 рублей в месяц.

Размер компенсации определяется как соответствующий процент от среднего размера родительской платы за присмотр и уход с учетом фактической посещаемости ребенком дошкольной образовательной организации. В 2017 году компенсация родительской платы, при условии 100% посещаемости ребенком дошкольной образовательной организации, в месяц составляет: на первого ребенка – 20% от среднего размера родительской платы (443,2 рубля); на второго ребенка – 50% (1 108 рублей); на третьего ребенка и последующих детей – 70% (1 551,2 рубль).

Планируемое среднегодовое количество воспитанников, на которых выплачивается компенсация в 2017 году, составляет 41 010 человек. Выплата компенсации носит заявительный характер. Подробная информация размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».

Фото: VistaNews.ru