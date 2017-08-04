В Карелии стали чаще делать финские визы

04 Августа 2017 года, 16:15

КАРЕЛИЯ/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Новый глава петрозаводского отделения Генерального консульства Финляндии Тарво Ниеминен рассказал о серьезном росте количества заявок на получение финской визы, сообщает Nation News.

По его словам, с начала 2017 года это число выросло на 80% и, если в прошлом году консульство обработало 26 тысяч заявлений, то в этом году ожидается не меньше 40 тысяч. Кроме того, в республике сократилось число отказов по выдаче виз. Новый консул заметил, что никаких ограничений для заявлений нет, поэтому визу получают большинство желающих.

Ранее сообщалось, что консульство Норвегии в Мурманске перестало выдавать визы, и теперь заявления, как и на финскую визу, нужно подавать в Сервисно-визовый центр.