Разыскиваются владельцы гаражей

04 Августа 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Управление Ленинского административного округа просит владельцев/пользователей 10 гаражных строений, расположенных на земельном участке в районе дома №11А по улице Туристов и 14 гаражных строений, расположенных на земельном участке в районе здания №1 по улице Транспортной, в течение месяца со дня опубликования объявления предоставить правоустанавливающие документы на гаражи и занимаемый земельный участок.

Документы следует принести в отдел по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству по адресу: пр. Героев-североморцев, 33, кабинет №307, контактные телефоны: 43-33-74, 43-33-77.

При отсутствии владельцев гаражей, управлением округа будет решаться вопрос об освобождении земельного участка от строений.

АГМ