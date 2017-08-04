Калининградский хирург застрял в аэропорту Пулково, возвращаясь из Мурманска

04 Августа 2017 года, 18:04

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Калининградский хирург Павел Хорольский уже две недели живет в аэропорту Пулково после неудачной поездки на заработки в Мурманск, пишет «Московский комсомолец». Заведующий поликлиникой Озёрской районной центральной больницы получал 12500 рублей, поэтому он откликнулся на вакансию хирурга в 40 тысяч рублей в Мурманске.

На месте обнаружилось, что реальная зарплата почти в два раза меньше — 23 000 рублей. За эти деньги хирургу приходилось перерабатывать и на новом месте, так что он принял решение возвращаться домой. Хорольский планировал выехать из Мурманска в Санкт-Петербург 30 июня. На вокзале хирург внезапно потерял память, вместе с ней и свои вещи.

«Я очнулся в Мурманской больнице и ничего не понимал. Сделали МРТ, но оно ничего не показало. Потом память начала возвращаться и меня выписали. Как врач, я сейчас думаю, что это мог быть микроинсульт на фоне стресса», — рассказывает хирург.

Все вещи, кроме заграничного паспорта, удалось найти в ячейке багажа вокзала Мурманска. Хорольский добрался в Санкт-Петербург 15 июля. Поскольку врач больше не мог передвигаться поездом, он понадеялся на субсидированные государством авиабилеты в Калининград. Поскольку льготные билеты к тому времени закончились, ему предложили билет за в 29 000 рублей.

Денег ни у врача, ни у его семьи не было. Более того, старшая дочь Хорольского недавно заболела раком и на лечение уходили большие средства. Уполномоченный по правам человека отказал Павлу в помощи по причине отсутствия петербургской прописки. В Калининграде в ответ на просьбу помочь добраться домой медику не отвечают уже полторы недели.

На фоне стресса у врача обострились проблемы со здоровьем, он попадает в больницу, откуда его выписывают через 10 дней. По выходе из больницы Хорольскому некуда идти: он питается кипятком из пулковских кафетериев, чтобы не чувствовать голод, просит сигареты. Хирург понадеялся на помощь в монастырях, но и там ему отказали.

«Все эти скитания возвращают в аэропорт. А здесь настоящий адский круг, я хожу, а меня отовсюду пинают. Людям все равно! А я же их лечил, я помогал. Почему мне теперь никто не может помочь?», — врач констатирует собственное состояние.