Tele2 сняла своих клиентов в рекламе

04 Августа 2017 года, 17:30

РОССИЯ/ 4 августа – Tele2 запустила новую рекламную кампанию, в которой приняли участие победители конкурса «Без звезд в рекламе». Фотографии абонентов Tele2 появятся в наружной рекламе на улицах городов России и в салонах связи оператора.

Конкурс «Без звезд в рекламе» стартовал 21 апреля во всех регионах присутствия Tele2 в рамках традиционной акции оператора «День открытых людей». Клиенты компании делали фотографии и выкладывали их в социальные сети. Финалистами стали 10 человек: Аюна Ангурова из Улан-Удэ, Анастасия Белоусова из Перми, Анастасия Рябинина из Новосибирска, Ксения Пахомова из Череповца, Мария Зеленая из Твери, Мариам Арутюнян из Кирова, Владимир Сэр, Дмитрий Еременко, Мария Сагадеева и Оксана Еплетина из Москвы.

Победители приехали в столицу на профессиональную фотосессию, которую провел Данила Головкин – один из лучших fashion-фотографов, снимающий знаменитостей для таких топовых глянцевых изданий, как Vogue, Harper's Bazaar, GQ, Elle, Glamour, L'Officiel и другие. Каждому герою подобрали индивидуальный образ, отражающий его интересы и жизненные принципы.

Фотографии абонентов Tele2 появятся в наружной рекламе и на медиафасадах в городах России. Также материалы новой кампании с участием победителей конкурса «Без звезд в рекламе» будут размещены в салонах связи Tele2 и в социальных сетях. Посмотреть видео о проекте можно на официальном канале Tele2 на YouTube.