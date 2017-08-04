Шойгу: военно-морской парад в День ВМФ будет ежегодным

04 Августа 2017 года, 17:46

РОССИЯ/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что главный Военно-морской парад России в День Военно-морского флота (ВМФ) теперь будет проходить в стране каждый год, пишет «Коммерсант».

Как передает «РИА Новости», господин Шойгу отметил роль прошедшего в Санкт-Петербурге парада в демонстрации «силы и боевой мощи современного российского флота». Кроме того, министр поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и проведении мероприятия.

Военно-морской парад по случаю Дня ВМФ состоялся 30 июля. В нем приняли участие около 50 кораблей и подводных лодок, более 40 самолетов и вертолетов морской авиации, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», самая большая в мире атомная подводная лодка «Дмитрий Донской». Кроме того, на празднике были корабли из Китая, которые ранее провели на Балтике совместные с российскими моряками учения «Морское взаимодействие». Владимир Путин прибыл на Адмиралтейскую набережную в Санкт-Петербурге, чтобы принять парад.

Отметили праздник и на Северном флоте. Торжественные мероприятия прошли во всех гарнизонах. На рейде Североморска прошел военно-морской парад. Для посещения были подготовлены два боевых корабля, а также развёрнута выставка вооружения и военной техники на территории соединения противолодочных кораблей.