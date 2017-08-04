Летняя ремонтная кампания идет по графику

04 Августа 2017 года, 18:28

МУРМАНСК/ 4 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманске продолжается обновление объектов улично-дорожной сети. Сегодня глава администрации города Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход работ по ремонту переулка Пионерского.

«При планировании дорожных работ мы очень внимательно относимся к выбору объектов, учитываем пожелания горожан. Этот участок не имел большой нагрузки, но нуждался в ремонте», – отметил Сысоев.

Рабочие сняли деформированное покрытие проезжей части, укладывают выравнивающий слой дорожного полотна, меняют крышки колодцев и разрушенный бортовой камень. На одном из участков переулка – от проспекта Ленина до улицы Самойловой – уже уложен асфальт. Покрытие толщиной 7 см выполнено из щебеночно-мастичной смеси, хорошо зарекомендовавшей себя в северных климатических условиях. Закончить работы подрядчик планирует к началу следующей недели.

«После завершения ремонта этого объекта будут продолжены работы на улице Ленинградской, а также на участке от улицы Павлова до улицы Фурманова», – рассказал заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства Владимир Гаража.

За время летней ремонтной кампании обновлены 16 объектов улично-дорожной сети. В полном объеме выполнены запланированные на этот год работы по проекту «Дорога в школу» – отремонтировано 10 проездов к социально значимым учреждениям города.

АГМ