В Заполярье до + 18, небольшой дождь

МУРМАНСК/5 августа/БИ-ПОРТ - Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +10+15°, на юге области до +18°.
Как обещают синоптики, 5-6 августа погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия антициклона с центром над Баренцевым морем. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха ночью +4+9°, днем +9+14°, на юге области до +17°.
Сейчас в Мурманске +10; Ветер: св 4-7 м/с; Давление: 752 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.