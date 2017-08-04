Сотрудники ГИБДД задержали пьяного нарушителя со стажем

05 Августа 2017 года, 14:24

КАНДАЛАКША/5 августа/БИ-ПОРТ - 2 августа в 16 часов 50 минут на 91-м километре автодороги «Кандалакша - КПП «Салла» сотрудники ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-21093» За рулем находился 46-летний мужчина рождения.

Медицинское освидетельствование показало, что мужчина пьян. В процессе выяснения всех обстоятельств сотрудники полиции установили, что водитель уже дважды привлекался к административной ответственности за «нетрезвое вождение». В этот раз нарушителю грозит более строгое наказание, поскольку в его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 264 прим. 1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Нарушитель может лишиться свободы на срок до двух лет.

Кроме того, мужчина дважды скрывался с места дорожно-транспортных происшествий, виновником которых являлся. 15 июня этого года на автодороге Кандалакша-Алакуртти он врезался в «Hyundai Accent», а 31 июля в припаркованный автомобиль «Renault Fluence» в селе Алакуртти.

За 7 месяцев на территории Кандалакшского и Терского районов было выявлено 148 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. Только за прошедшую неделю по вине пьяных водителей произошло 2 дорожно-транспортных