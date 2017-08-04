В России появится самый высокий жилой небоскреб в Европе

05 Августа 2017 года, 12:26

МОСКВА/5 августа - Заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин заявил, что строительство башни «Федерация» комплекса «Москва-Сити» будет завершено до конца текущего года, передает «Интерфакс».

«Первая часть этого комплекса была сдана раньше, вторую мы введем в ближайшие месяцы. В целом основные объекты комплекса «Москва-Сити» планируется достроить в 2019 году», — сказал он.

«Федерация» является самым высоким жилым небоскребом в Европе. Башня имеет высоту 374 метра.

Небоскреб состоит из двух башен — 63-этажной башни «Запад» и 95-этажной башни «Восток». Два здания объединены шестиэтажным стилобатом, в котором размещается торговый комплекс.