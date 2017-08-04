200 ребят вернулись с черноморских пляжей

05 Августа 2017 года, 13:29

МУРМАНСК/5 августа/БИ-ПОРТ - Спецсоставом Анапа-Мурманск из оздоровительных учреждений, расположенных на Черноморском побережье, вернулись в родной город 200 юных мурманчан, которые отдыхали в лагерях Анапы и Новороссийска.

Среди них обучающиеся детских спортивных школ, которые провели отпуск в оздоровительном лагере «Глобус» города Новороссийска и совмещали отдых с тренировками, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, отдыхавшие по бесплатным путевкам в лагере «Зори Анапы» и дети, отдыхавшие в анапском лагере «Янтарь».

Помимо традиционного отдыха на берегу моря для ребят были организованы оздоровительные процедуры, пешие экскурсии. Смена продлилась 21 день. «Всего за летний период на Черном море отдохнут более 1300 мурманских детей, около 1000 детей проведут в лагерях Мурманской области, 1740 детей оздоровятся в городских лагерях», – рассказала главный специалист отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Любовь Лепихина.

Для родителей путевки в оздоровительные учреждения, расположенные за пределами региона, обошлись в 20% от стоимости. Особое внимание городские власти уделяют организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти дети отдыхают бесплатно.