Клип на песню «Despacito» стал бьет рекорды YouTube

МИР/5 августа - Клип на песню «Despacito» пуэрториканских музыкантов Луиса Фонси и Дэдди Янки стал самым просматриваемым видео в истории YouTube, сообщает The Guardian.
За семь месяцев видео собрало почти 3 млрд просмотров.
Despacito обогналдругойклип — «See you again». Песню записали американцы Уиз Халифа и Чарли Пут. На настоящий момент у «See you again» 2 994 430 648 просмотров, у «Despacito» — 2 998 083 563.
Ранее «Despacito» стала самой популярной песней в стриминговых сервисах, обогнав хит Джастина Бибера «Sorry».