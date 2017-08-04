Перечень наркотических веществ расширен

05 Августа 2017 года, 17:36

РОССИЯ/5 августа/БИ-ПОРТ - Правительство сообщает о расширении списка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Постановление опубликовано на сайте кабмина.

«В настоящее время поток синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ, обладающих неопределенным правовым статусом, формулы которых постоянно изменяются, способствует поддержанию высокой степени наркоугрозы», — отмечается в пояснительной записке.

В связи с этим 14 НПВ вносятся в раздел «Наркотические средства», одно НПВ – в раздел «Психотропные вещества», а две позиции изменены в связи с выявлением их новых производных.

«Еще пятнадцать веществ, которые включены в соответствующие разделы перечня отдельными позициями, обладают высоким наркогенным потенциалом, имеют ярко выраженные сходства в структурах с наркотическими средствами и психотропными веществами, ранее уже включенными в перечень. При этом они не являются их производными ввиду точечных изменений их структур, позволяющих обходить установленные запреты», — говорится в документе.

Подчеркивается, что принятые решения необходимы для государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств.