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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Заполярье ожидается до +18°
 
 
 
 
06 Августа 2017 года, 09:13

В Заполярье ожидается до +18°


МУРМАНСК/6 августа/БИ-ПОРТ – Сегодня в Заполярье ожидается облачная с прояснениями  погода. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +10+15°, на юге области до +18°.

Как обещают синоптики, 5-6 августа погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия антициклона с центром над Баренцевым морем. По Мурманской области ожидается местами небольшой дождь, преобладающая температура воздуха ночью +4+9°, днем +9+14°, на юге области до +17°.

Сейчас в Мурманске +11°;  Ветер: св 3-5 м/с; Давление: 755 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.

 

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1.
В Заполярье до + 18, небольшой дождь
2.
Погоду Мурманской области определяет циклон
3.
Погода в регионе: циклон прольёт дожди
4.
Погода в регионе: на севере прохладно, на юге тепло
5.
Первый день августа будет пасмурным
 
 
 
 
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