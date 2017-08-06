Россиянам вновь предложат сдавать бутылки

06 Августа 2017 года, 16:41

РОССИЯ/6 августа - На рассмотрение российского правительства в ближайшее время поступит инициатива о возобновлении массового возврата стеклотары в стране, сообщает RT.

Предложение, автором которого является депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров, предполагает введение залоговой стоимости стеклянной тары и установку автоматов для приема пустых бутылок в супермаркетах.

«Залоговая стоимость — это фиксированная цена на тару, которая указывается на бутылке или банке и гарантированно возвращается потребителю после сдачи. Это будет стимулировать людей сдавать бутылки. А если в каждом магазине будет автомат, то им будет еще и удобно их сдавать. Эти меры широко применяются в Европе, например в Финляндии. При этом в России пункты по сбору стеклотары находятся только в 80 городах», — отметил депутат.

По мнению Петрова, переработка стеклотары поспособствует созданию новых рабочих мест, снижению ущерба окружающей среде и сокращению площади свалок.

По словам депутата, переработка 1 тыс. тонн стеклотары позволяет создать восемь рабочих мест и уменьшить площадь свалок на 10 тыс. га. Кроме того, на 30% снижается электропотребление при производстве нового стекла и на 30% сокращается количество вредных выбросов в атмосферу.