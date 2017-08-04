Минобороны: Россия лидирует по итогам восьми дней Армейских международных игр

06 Августа 2017 года, 17:57

МИР/6 августа/БИ-ПОРТ - Россия лидирует по итогам восьми дней Армейских международных игр в 13 конкурсах. Об этом сообщил главный судья игр генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

«По итогам проведенных восьми дней соревнований первое место занимает Россия, которая лидирует в 13 конкурсах, второе место – у Китая (лидирует в 7 конкурсах), третье место – у Казахстана (лидирует в трех конкурсах)», - сказал главный судья игр.

Генерал-майор Дмитрий Горбатенко напомнил, что уже завершились четыре конкурса игр, в том числе «Ключи от неба» и «Воин Содружества». В воскресенье, 6 августа, закрывается конкурс «Безопасный маршрут».

«Мы уже выходим на финальную часть наших Армейских игр – уже прошли экватор самых напряженных соревнований", – отметил главный судья игр.

На территории Китая в конкурсах «Десантный взвод» и «Чистое небо» первое место занимают команды КНР. Второе место в конкурсе десантников занимает Россия, а вот российские зенитчики находятся на четвертом месте, уступая сборным Белоруссии и Узбекистана.