Северный ветер принесёт в регион похолодание

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – В ближайшие дни по области ожидается переменная облачность, местами дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +10…+15°, на юге области – до +17°.
В Мурманске сегодня днём облачная погода, временами возможен дождь. Ветер северо-восточный – восточный 2-5 м/с. Температура воздуха в течение суток +10…+12°.
По данным паблика «Погода в Мурманске», самым тёплым (+28,2°) этот день был 2014 году, а самая холодная (+2,7°) температура была зафиксирована в 1931.