Извещение о проведении конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям

07 Августа 2017 года, 08:45

МУРМАНСК/ 7 августа – Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска извещает о проведении конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 04.10.2017 включительно.

Прием документов осуществляет комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75, каб. 420. Для прохода в здание необходимо заказать пропуск заранее по телефону: 459-475, 450-636.

Правила и условия проведения конкурса определены постановлением администрации города Мурманска от 16.07.2015 № 1942 «Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения Конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям» (далее – Постановление).

Претендентами на получение грантов являются физические лица в возрасте от 18 лет, имеющие бизнес-план проекта, а также начинающие предприниматели, срок регистрации которых не превышает 12 месяцев на момент подачи заявки, зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования город Мурманск.

Размер гранта не может превышать 500 тысяч рублей на одного грантополучателя.

В случае, когда учредителями вновь созданного юридического лица являются несколько физических лиц, включенных в приоритетную целевую группу получателей гранта, сумма гранта указанному юридическому лицу не должна превышать произведения числа указанных учредителей на 500 тысяч рублей, но не более 1 млн. рублей на одного получателя поддержки.

Грант предоставляется при условии софинансирования грантополучателем расходов на реализацию бизнес-плана проекта в следующих размерах:

- для заявителей, претендующих на получение гранта в размере 500 тысяч рублей, – не менее 15% от размера получаемого гранта;

- для заявителей, претендующих на получение гранта в размере 1 млн. рублей, – не менее 45% от размера получаемого гранта.

Информация об условиях и порядке предоставления грантов размещена:

- на сайте администрации города Мурманска;

- на портале информационной поддержки малого и среднего предпринимательства Координационного совета по вопросам малого и среднего предпринимательства при администрации города Мурманска в разделе «Городские конкурсы».

Кроме того, консультацию по вопросам поддержки бизнеса можно получить у специалистов комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска по адресу: пр. Ленина 75, каб. 420, телефоны: 459-475, 450-636 или каждую последнюю среду месяца с 14-00 до 16-00 в Мурманском отделении № 8627 ПАО Сбербанк по адресу: пр. Ленина, 37.