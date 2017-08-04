Североморск погрузят в дым

07 Августа 2017 года, 09:55

СЕВЕРОМОРСК/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – 9 августа с 10:00 до 16:00 подразделения Североморского гарнизона проведут тренировку с использованием аэрозольных (дымовых) средств.

Во время аэрозольной маскировки будут использованы нейтральные дымы, не наносящие угрозу здоровью, пишут «Североморские вести». Возможно ограничение видимости в районах, прилегающих к береговой линии.

За час до проведения население будет оповещено с использованием системы средств громкоговорителей и эфирного вещания.

Фото: httpsvk.comnordic_hanna