Медведь был замечен у Дома престарелых в Апатитах

07 Августа 2017 года, 10:17

АПАТИТЫ/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – Минувшей ночью полицейские патрульно-постовой службы прогоняли от ворот апатитского дома престарелых медведя, сообщает «Хибинформбюро».

В дежурную часть МО МВД «Апатитский» обратились сотрудники учреждения. По их словам, медведь приходит сюда в поисках пропитания уже не в первый раз, его привлекают мусорные бачки, расположенные неподалёку от входа. При приближении патрульного автомобиля хищник убежал в лес, преследовать его не стали.

Обычно в это время года медведи в Апатитско-Кировском районе уже не выходят на помойки и свалки, так как в начале августа в лесах есть грибы и ягоды. Но в нынешнем сезоне лето пришло позже, поэтому животным питаться все еще нечем.

В этом году медведи не раз выходили к людям. В частности, в мае хищник был замечен на трассе под Оленегорском, а в районе Мончегорска зверя даже покормили хлебом.

Фото: LiveInternet