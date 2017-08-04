Россияне сегодня смогут увидеть лунное затмение

07 Августа 2017 года, 11:00

РОССИЯ/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – Частичное лунное затмение в понедельник при хорошей погоде можно будет наблюдать почти на всей территории России, сообщила ТАСС лектор Санкт-Петербургского планетария, сотрудник кафедры небесной механики СПбГУ Мария Боруха.

Затмение 7 августа будет видно невооруженным глазом везде, кроме Чукотки и Камчатки, где уже наступит утро. Оно будет с 20:24 до 22:19 мск, максимальная фаза - в 21:20 мск. Луна пройдет через северную часть земной тени, погрузившись в нее южным краем на четверть диска.

«Это достаточно длительное явление и достаточно интересное, его можно наблюдать как в телескоп или бинокль, так и невооруженным глазом. Оно будет доступно всем, главное, чтобы повезло с погодой», - сказала Боруха.

Следующее лунное затмение произойдет 31 января 2018 года, его увидят жители всех российских регионов, кроме западных и юго-западных районов.

Фото: © EPA/Rafa Alcaide