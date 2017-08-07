Мост через Колу в Шонгуе будет демонтирован

07 Августа 2017 года, 11:54

КОЛА/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – В администрации Кольского района обсудили проблему аварийного моста через реку Кола в районе поселка Шонгуй.

Мост соединяет жилую часть Шонгуя с дачными участками, железнодорожной станцией и воинской частью, где работает большая часть местных. Он был признан не подлежащим реконструкции еще в 2014 году, однако ни демонтажа, строительства новой переправы не было. Недавно местные жители в очередной раз пытались привлечь внимание к проблеме.

По итогам заседания администрации Кольского района, командованию войсковой части и администрации городского поселения Кильдинстрой предписано привести в порядок автопроезды через железнодорожную станцию Магнетиты и Кильдинстрой: выровнять поверхность, засыпать ямы и выбоины.

Главе администрации городского поселения Кильдинстрой рекомендовано установить перед въездом дополнительные средства препятствования проезду и переходу по мосту, а также информировать население о запрете. Кроме того, он должен обратиться в региональное правительство и администрацию Кольского района за финансовой помощью на демонтаж старого моста и проектирование нового.

Выделение земельных участков в левобережной части Шонгуя под жилищное и дачное строительство, садовым и огородническим товариществам до решения вопроса о строительстве нового моста будет приостановлено.

Командиру войсковой части рекомендовано в случае пожара на левом берегу Шонгуя заняться его ликвидацией, по возможности задействовать личный состав части для перевозки нетранспортабельных пациентов к альтернативному проезду, а также обеспечить проход по территории войсковой части гражданского населения к маршруту проезда.

Фото: Олеся Раева