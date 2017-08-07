Андрей Сысоев прибавил в рейтинге, а Дмитрий Филиппов – потерял

07 Августа 2017 года, 12:21

МУРМАНСК/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – «Медиалогия» опубликовала медиарейтинг глав столиц субъектов Северо-Западного федерального округа за июль 2017 года.

Как следует из опубликованных данных, глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в июле упрочил свои позиции и занял третью строчку, пропустив вперёд глав Калининграда и Пскова. Медиарейтинг Андрея Сысоева в июле составил 3150.

Вместе с тем, председатель Мурманского совета депутатов Дмитрий Филиппов, напротив, в июле потерял «в весе», опустившись на три строчки вниз на 10-ю строчку. Авторы рейтинга связывают это проседание с отпуском главы города Мурманска.

Ранее по той же причине (отпуск, ред.) рейтинг главы региона Марины Ковтун среди губернаторов-блогеров рухнул на 41 пункт.