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Главная » НОВОСТИ » В Колэнерго за полгода отремонтировано 158 км линий электропередачи
 
 
 
 
07 Августа 2017 года, 13:00

В Колэнерго за полгода отремонтировано 158 км линий электропередачи


МУРМАНСК/ 7 августа – По итогам шести месяцев в филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») отремонтировано 158 км линий электропередачи 0,4-150 кВ, заменено 58 опор ЛЭП 0,4-150 кВ.

На подстанциях 35-150 кВ произведен капитальный и текущий ремонт 138 выключателей, отремонтировано 13 трансформаторных подстанций распределительной сети 6-10/0,4кВ.

В охранных зонах ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности расчищено почти 211 га.

Календарный план ремонтов по основным физическим показателям выполняется в соответствии с графиком. По итогам полугодия он выполнен на 100%.

Затраты на ремонты основного электросетевого оборудования Колэнерго составили около 102 млн рублей. Всего на реализацию ремонтной программы 2017 года планируется направить 241,44 млн рублей.

Проведение плановых ремонтов электрооборудования направлено на повышение надежности электроснабжения потребителей и своевременную подготовку сетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду.

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