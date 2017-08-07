Рейтинговое агентство присвоило ВБРР кредитный рейтинг АА-(RU)

07 Августа 2017 года, 13:26

МОСКВА/ 7 августа – Рейтинговое агентство АКРА присвоило Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР) кредитный рейтинг на уровне АА-(RU) с прогнозом «Стабильный».

Как следует из заключения АКРА, кредитный рейтинг ВБРР обусловлен устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность поддержки со стороны материнской структуры.

АКРА отмечает сильные позиции ВБРР в банковской системе России: банк занимает 12 место по капиталу и 25 по активам среди российских банков, имеет качественный бренд, отличается высокой диверсификацией операционного дохода.

АКРА оценивает достаточность капитала банка как сильную, дает удовлетворительную оценку риск-профиля, фактор «Фондирование и ликвидность» оценивается как «адекватный».