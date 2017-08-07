Уроженец Мурманска стал новым начальником ОМВД России в одном из районов Москвы

07 Августа 2017 года, 13:45

МОСКВА/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – Уроженец Мурманска, подполковник полиции Алексей Крюков стал новым начальником ОМВД России по району Алексеевский. Приказ об этом подписал врио начальника главка полиции Москвы Вячеслав Козлов.

Алексей Крюков родился в 1972 года в Мурманске. В 1995 году окончил Тульский государственный педагогический университет по специальности «преподаватель русского языка и литературы», а через два года пришел работать в полицию. Второе высшее экономическое образование он получил пять лет назад в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова. На должность начальника полиции Алексеевского района он перешел из УВД по ЦАО, где возглавлял оперативно-розыскную часть «И» отдела уголовного розыска.

Фото: svao.mos.ru