Программа по развитию Арктики будет отредактирована

07 Августа 2017 года, 14:17

РОССИЯ/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – Министерство экономического развития фиксирует всплеск интереса европейских и американских компаний к особым экономическим зонам России, рассказал в интервью «Известиям» заместитель министра экономического развития Александр Цыбульский.

По его словам, ведомство планирует пересмотреть налоговые льготы для бизнеса и до конца года разработать законопроект о том, чтобы преференции в регионах предоставлялись, из экономического потенциала субъекта, и не были одинаковыми по всей стране. Также Цыбульский сообщил, что объем госпрограммы развития Арктики на 2018–2020 годы может составить порядка 12 млрд рублей вместо ранее планировавшихся 209 млрд.

«К сожалению, у нас нет стратегии, в которой бы четко говорилось, где и какие инструменты развития территории можно использовать максимально эффективно. Более того, мы никаким образом не привязываем использование этих инструментов к реальному социально-экономическому состоянию субъекта. Возьмем для примера Москву и Республику Карелию. С точки зрения социально-экономического развития это абсолютно разные территории. Поэтому и инструменты, использующиеся на них, должны дифференцироваться. В Москве инвесторам надо предоставлять минимальный пакет льгот, потому что они свою прибыль и так получат за счет доступа к огромному рынку мегаполиса. В Карелии же помогать инвестору надо значительно больше. Ему с федерального уровня надо помочь со строительством инфраструктуры — возможно, с льготным кредитованием, может быть, даже прямой финансовой поддержкой», – объяснил он.

Цыбульский также рассказал о новой редакции программы по развитию Арктики. По его словам, перечень мероприятий приоритизирован и сформирован с учетом потребности в средствах в сумме 11,9 млрд рублей на 2018–2020 годы. Окончательное решение об объемах финансирования госпрограммы будет принято правительством. Ранее же сообщалось, что оно может быть сокращено с 209,7 млрд до 50,9 млрд рублей.

«В любом случае никакого сокращения не произойдет. Сегодняшняя редакция госпрограммы носит аналитический характер, и объем финансирования в ней равен нулю, поэтому правильнее сказать, что финансирование мероприятий в Арктике может увеличиться почти на 12 млрд рублей на ближайшие три года и на 190 млрд до 2025 года» , – заявил он.

Часть мероприятий, говорит Цыбульский, не обеспечены финансированием из-за отсутствия необходимых обосновывающих документов. Некоторые сохранены в рамках программы, но сроки их реализации передвинуты на более поздний период. Часть мероприятий целесообразно реализовывать в рамках отраслевых государственных программ.

«Например, мероприятия, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий, нуждаются в дополнительной проработке. Строительство универсальных атомных ледоколов, к примеру, целесообразно реализовывать в рамках государственной программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса», – уточнил замминистра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе