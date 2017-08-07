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Главная » НОВОСТИ » Юные спортсмены из Мурманска отдохнули на базе отдыха в Белоруссии
 
 
 
 
07 Августа 2017 года, 14:30

Юные спортсмены из Мурманска отдохнули на базе отдыха в Белоруссии


БЕЛОРУССИЯ/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – Юные спортсмены из Мурманска оценили туристический потенциал Витебского региона, передает белорусское «Столичное телевидение».

Ребята стали первыми зарубежными постояльцами обновленного комплекса. Вторую жизнь база отдыха получила благодаря поддержке Федерации профсоюзов Беларуси: здесь произвели ремонт кровли, фасада основного корпуса, полностью обновили номерной фонд, столовую укомплектовали современным оборудованием.

«Впечатления хорошие. Вообще, отель порадовал, номера хорошие, телевизор удивил. Природа хорошая, это не север, здесь тепло, здесь всем нравится всё», – отметил мурманчанин Владимир Романюк.

Директор профсоюзной туристической организации Галина Раджюнене рассказала, что для гостей были закуплены лодки, катамараны, велосипеды и многое другое. Кроме того, из бывшего помещения кинотеатра будет создан бассейн со спа-услугами, а на территории построят спортивную и детскую площадки.

Реконструкция комплекса продолжится. В будущем там смогут отдохнуть почти 200 человек.

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