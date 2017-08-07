«Ямал Кречет» доставит из Мурманска в Сабетту очередную партию щебня

07 Августа 2017 года, 16:05

МУРМАНСК/ 7 августа – На причале №15 Мурманского морского торгового порта завершается погрузка на теплоход «Ямал Кречет» 19 тысяч тонн строительного щебня. Судно доставит этот груз в порт Сабетта, где продолжается строительство гидротехнических сооружений и инфраструктуры для проекта «Ямал СПГ».

Строительство порта Саббета и завода по сжижению газа на Ямале ведет компания НОВАТЭК при участии китайской компании CNPC и французской Total SA. Основное предназначение нового арктического порта – отгрузка сжиженного природного газа с Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.

В ПАО «ММТП» стараются максимально быстро формировать судовые партии и производить погрузку судов в связи с коротким периодом навигации, когда природа дает возможность доставлять грузы в Сабетту морским транспортом без помощи ледоколов.

За семь месяцев 2017 года мурманские портовики отгрузили в направлении Сабетты без малого 250 тысяч тонн щебня и продолжают принимать активное участие в доставке на полуостров Ямал необходимых строительных материалов и оборудования.