Рекордный урожай на юге России может сбить цены на зерно

07 Августа 2017 года, 18:42

РОССИЯ/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – Согласно данным Росстата, за первое полугодие 2017 хлеб на российских прилавках подорожал на 5%. «Российская газета» решила составить свой «индекс хлеба» и понять, что его ждет в будущем. За ориентир взяли цены на батон «Нарезной», который есть везде.

В Ростове-на-Дону и Волгограде, например, «Нарезной» не терял и не прибавлял в стоимости на протяжении полугода. В Орле цены с начала года ушли в минус на 1-2%. А вот в Мурманске в середине 2016 года батон белого стоил 29 рублей, сейчас продукция того же хлебозавода продается за 31,35 рубля, то есть рост за год на уровне 5%, что соответствует динамике Росстата.

Разброс в стоимости одного и того же сорта хлеба по регионам оказался очень значительный. Один из самых бюджетных вариантов был обнаружен в районном центре Ельники (Мордовия), здесь «Нарезной» стоит не дороже 20 рублей. Самые дороге батоны – в Новороссийске (50,3 рубля) и Южно-Сахалинске (51 рубль).

Директор НИИ статистики Росстата Олег Рыбак в случае с Дальним Востоком все объясняет сложной логистической цепочки. На юге продавцы стараются заработать на большом количестве туристов. С окончанием сезона отпусков цены должны пойти вниз. А самый дешевый хлеб продается там, где покупательская способность жителей наиболее низкая.

«Зерно точно ни при чем. Оно может дешеветь, но хлеб все равно будет дорожать – эти процессы не сильно зависят друг от друга, поскольку в цене хлеба доля зерна не более 30%», – говорил ведущий эксперт рынка зерна Института конъюнктуры аграрных рынков (ИКАР) Евгений Зайцев.

Зайцев не исключает, что дождливая погода вызовет дефицит продовольственной пшеницы третьего класса, необходимой для получения хлебопекарной муки. Закрывать брешь придется либо пшеницей более низких классов, либо импортом.

По словам зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты России по развитию агропромышленного комплекса Павла Грудинина, использовать дорогое сырье пекарям невыгодно из-за низкой покупательной способности населения. И пекари давно просят разрешить использовать дешевое фуражное зерно.

«Думаю, то, что хлеб в России кое-где дорожает, это реакция торговли на страхи покупателей, – уверен Грудинин. – Из-за холодов россияне боялись неурожаев и как следствие – повышения цен, они его и получили».

У продавцов на этот счет другое мнение. По расчетам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Ильи Ломакина-Румянцева, с начала года «Нарезной» подешевел на 16%. Речь о крупных торговых сетях, которые могут сдерживать рост цен на социально значимые продукты за счет огромной наценки на другие товары.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон объясняет, что стоимость хлеба формируется из нескольких факторов. Цена продукции пекаря состоит из суммарных производственных затрат и валовой прибыли хлебозавода, а цена в торговых точках – из уже перечисленных издержек и торговой наценки. Учитывая, что стоимость всех составляющих при производстве хлеба – тарифов на ЖКХ, транспортировки и прочее, постоянно растет, соответственно, общая цена хлеба будет повышаться вне зависимости от погодных условий.

Рекордный урожай на юге России может ненадолго сбить цены на зерно. Руководство Краснодарского края считает, что регион побьет свой прошлогодний рекорд как минимум на 183 тысячи тонн, собрав свыше 10,3 млн тонн пшеницы и ячменя.

«Рекордный урожай может сбить цены на зерно только на очень короткий период, – сообщил глава Ассоциации зерноперерабатывающих и хлебоприемных предприятий Кубани Петр Светличный. – Связано это с погашением аграриями ранее взятых кредитов и получением новых».

Но хозяйства сейчас не испытывают острого дефицита в денежных средствах, а потому и не торопятся с продажами и цену стараются не снижать. Пока разброс по пшенице довольно большой: 8,4-9,2 тысячи рублей за тонну. Продажи идут не слишком активно, так как участники рынка присматриваются к конъюнктуре.

В Министерстве сельского хозяйства, однако, сообщили, что урожай этого сезона составит всего 100-105 млн тонн. Впрочем, при благоприятных погодных условиях сбор зерна может превысить эту оценку. Тем не менее, Международный совет по зерну (МСЗ) недавно в очередной раз свои прогнозы по зерну в России повысил – со 108 млн до 112,3 млн тонн.

Фото: Twitter