Интернет почти догнал телевидение в споре за аудиторию

07 Августа 2017 года, 19:30

РОССИЯ/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о том, какими СМИ россияне пользуются в качестве источников информации.

Чаще всего россияне по-прежнему узнают информацию из телевизора, однако интернет в споре за аудиторию вплотную приближается к ТВ. Сегодня 69% опрошенных почти постоянно используют в качестве источника новостей и знаний центральное телевидение (снижение с 78% в 2012 году), еще 44% – региональное (с 52%). Однако высокая популярность поддерживается в основном за счет представителей старшего поколения: так, федеральные каналы часто смотрят 87% в группе 60 лет+ и почти вдвое меньше – 48% – в группе 18-24-летних.

Интернет-ресурсы (официальные сайты) уже превосходят региональное телевидение по частоте обращений к ним, даже по выборке в целом (46%), а среди респондентов от 18 до 24 лет и от 25 до 34 являются наиболее часто используемым источником информации (82% и 59% соответственно). Показатели по социальным сетям и блогам близки: 41% всех опрошенных часто узнает из них необходимые сведения (среди представителей самой молодой возрастной группы – 81%).

Пресса и радио серьезно уступают ТВ и глобальной сети: регулярно обращаются к федеральной печати 25% наших сограждан, к местной – 22% (от показателей пятилетней давности эти значения мало отличаются, чаще других печатные версии читают люди старше 45 лет), к центральному радио – 20%, к местному – 15% (по отношению к 2012 году серьезной динамики также не наблюдается).

Последнее место в народном рейтинге, как пять лет назад, так и сегодня занимают зарубежные СМИ: по данным последнего опроса часто обращаются к ним только 9% россиян (по 14% среди 18-24-летних и жителей городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), в 2012 году в целом по выборке таковых было 6%.

«Результаты очередного исследования аудитории медиа показывают сохранение двух главных тенденций. Во-первых, продолжает расти роль интернета как все более массового источника информации для всех слоёв и групп российского общества. Во-вторых, телевидение остаётся наиболее массовым и популярным видом СМИ. Ахиллесова пята информационного ТВ в его нынешнем виде - дефицит интереса к нему со стороны самой молодой части аудитории», – отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.