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Главная » НОВОСТИ » В Североморске со дна озера подняли очередной самолёт времён войны
 
 
 
 
07 Августа 2017 года, 17:30

В Североморске со дна озера подняли очередной самолёт времён войны


СЕВЕРОМОРСК/ 7 августа/ БИ-ПОРТ – На дне озера Среднее Ваенгское в районе Североморска поисковики молодежной организации «Объединение «Отечество» Татарстана обнаружили советский самолет времен ВОВ и подняли его на поверхность, передает телеканал «Звезда».

Самолет Пе-2 из состава 29-го бомбардировочного авиационного полка Особой морской авиационной группы ВВС Северного флота разбился 14 августа 1942 года. Экипаж погиб.

В состав экипажа погибшего бомбардировщика входили командир 2 АЭ капитан Георгий Щербинин 1909 года рождения, штурман 2 АЭ старший лейтенант Исаак (Игорь) Зильберг 1918 года рождения, начальник связи 2 АЭ младший лейтенант Леонид Пластинин 1916 года рождения.

Поисковики обнаружили останки членов экипажа, а также их личные вещи: наручные часы, перьевую ручку, монеты, пуговицу с якорем.

В следующем году экспедиция будет продолжена: на месте падения самолета предстоит продолжить розыск останков пилотов, а также поднять оставшиеся фрагменты боевой машины.

Самолеты времен ВОВ до сих пор находят в Мурманской области: в 2014 году здесь был обнаружен немецкий бомбардировщик Хейнкель-111, а в июле этого года водолазы Северного флота подняли со дна Щукозера американский истребитель.

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