Погода в регионе: прохладно и дождливо

08 Августа 2017 года, 08:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Погоду в регионе будет определять малоградиентное барическое поле. Ожидается пасмурная с дождями погода, преобладающая температура воздуха ночью +5…+10°, днем +13…+18°.

В Мурманске сегодня облачная с прояснениями погода, осадки ко второй половине для прекратятся. Ветер восточный – юго-восточный 3-5 м/с. Температура воздуха в течение суток +7…+14°.

По сообщению паблика «Погода в Мурманске», максимум в этот день был зафиксирован в 2007 году (+28,9°), а минимум – в 1931 (всего +1,2°).