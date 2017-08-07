В ВБРР внедрен сервис безопасного совершения платежей для держателей MasterCard

08 Августа 2017 года, 09:00

МОСКВА/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Всероссийский банк развития регионов предоставляет сервис безопасного совершения платежей в сети Интернет для держателей карт MasterCard ВБРР. Сервис обеспечивает возможность проводить операции с использованием одноразового пароля Secure Code (3D-Secure). При проведении операции по карте MasterCard в Интернете после стандартной процедуры ввода данных карты клиент получает sms-пароль, который требуется ввести на появившейся платежной странице подтверждения операции.

При наличии в банке актуального номера мобильного телефона сервис предоставляется автоматически и не требует активации. Для актуализации номера мобильного телефона клиенту нужно подключить услугу sms-информирования в банкомате ВБРР или системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

При отсутствии технической возможности активации услуги sms-информирования через банкомат или систему ДБО заявление о подключении услуги можно подать в офисах ВБРР. Стоимость услуги sms-информирования определяется тарифным планом. Пакет «Простой» предоставляется бесплатно.

С 1 июня 2017 года аналогичный сервис безопасного совершения платежей в сети Интернет был реализован для держателей карт VISA.