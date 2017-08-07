Следователи проводят проверку по факту гибели двух северян на пожаре в Заполярном

08 Августа 2017 года, 10:15

МУРМАНСК/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области начата процессуальная проверка по факту обнаружения двух тел при тушении пожара в Заполярном. Напомним, накануне при тушении пожара в одном из гаражных кооперативов в Заполярном были обнаружены два трупа. Получить вчера комментарии в региональном МЧС по данному факту «Би-порту» не удалось.

«В настоящее время установлено, что тела принадлежат местным жителям, 1979 и 1984 годов рождения. По данному факту начата процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщили «Би-порту» в региональном следкоме.