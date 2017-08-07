Лунное затмение 2017 глазами северян

08 Августа 2017 года, 11:05

РОССИЯ/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Вчера вечером на большей части страны можно было наблюдать редкое астрономическое явление - частное Лунное затмение. В Мурманске очень не повезло с погодой – всё небо было затянуто облаками, моросил дождик. Но северяне, находящиеся в отпусках в южных краях вооружились фотоаппаратами и смартфонами и сделали несколько потрясающих снимков затмения.

Напомним, в марте 2015 года ИА «Би-порт» совместно с авиакомпанией «Нордавиа» в рамках научного проекта «Интеллект-тур» организовали беспрецедентный полёт к полосе полного солнечного затмения.

Фото: Арсений Шемякин, Никита Москвичёв