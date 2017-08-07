В торговом порту вредные выбросы в атмосферу сократились более чем вдвое

08 Августа 2017 года, 10:34

МУРМАНСК/ 8 августа/ БИ-ПОРТ – Вредные выбросы в атмосферу от судовых двигателей в Мурманском морском торговом порту сократились более чем в два раза за семь лет, следует из данных экспертного заключения специалистов Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота (АО «ЦНИИМФ»).

Ученые выяснили, что в торговом порту в последние годы обрабатывают в основном сухогрузы самых больших типоразмеров – Panamax и Capesize. В 2010 году из 488 судов, обработанных у причала, было всего 54 класса Panamax, а в 2016 году из 271 судна было 101 класса Panamax и 20 – Capesize. Грузооборот крупнейшей стивидорной компании Арктического бассейна по-прежнему оставался около 15 млн тонн.

Уменьшение судозаходов и использование более современных вместительных сухогрузов привело к снижению выбросов вредных выхлопов. Для перевозок угля в Евросоюз используются балкера не старше 20 лет, их энергетические установки более современны, что тоже уменьшает вред, наносимый окружающей среде. Кроме того, морские суда чаще используют низкосернистое топливо, а время стоянки судов в порту сократилось за счёт более интенсивной погрузки.

Мурманский торговый порт планирует продолжить политику, направленную на минимизацию вредного воздействия. Предприятие разрабатывает меры для сокращения времени стоянки судов у причалов и времени использования судовых электростанций во время стоянки за счет подачи энергии с берега.